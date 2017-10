Man sleurt vrouw aan armen en haren auto uit in Nunspeet

Tweede Kamer wil opheldering over fouten in onderzoek Lelystad Airport

25 oktober De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de fouten die zijn gemaakt in de milieueffectrapportage (MER) van Lelystad Airport. CDA’er Martijn van Helvert vroeg woensdag een zogenoemde technische briefing aan. Dat deed hij ook namens VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks, waardoor er een meerderheid is.