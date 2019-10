Man uit Nunspeet (25) drie maanden vast voor handel in harddrugs

Nadat de politie een melding via Meld Misdaad Anoniem had gekregen, kon ze eind september drie verdachten aanhouden: een 25-jarige man en vrouw uit Nunspeet en een 20-jarige man uit Hierden. De hoofdverdachte bleek behalve zijn woning in Nunspeet ook een garagebox in Harderwijk te hebben. In de garagebox en in diverse woningen trof de politie onder meer een wapen, drugs en illegaal vuurwerk aan. De goederen zijn in beslag genomen. Daarnaast werd een bedrag aan contant geld in beslag genomen. De man uit Hierden en de vrouw uit Nunspeet zijn inmiddels op vrije voeten, maar zijn nog steeds verdachte in deze zaak.