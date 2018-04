Man vernielt ruit op station Nunspeet en brengt Hitlergroet

Video & Update Verdachte (22) steekpartij Elspeet opgepakt na urenlange zoekactie

31 maart Een 22-jarige man uit Nunspeet is vanmiddag opgepakt na een steekpartij eerder op de dag in een woning in Elspeet. Hierbij raakte een persoon gewond. De dader was gevlucht, waarna de politie een grote zoekactie op touw zette.