'Mat de dealer’ uit Nunspeet veroordeeld tot een jaar cel

De politie ging niet over een nacht ijs in het onderzoek naar H. Zo stond er twee weken lang een camera-auto met de lens gericht op zijn voordeur. Eind juni dit jaar werden enkele van de personen die zijn deur plat liepen, aangesproken.

Vaste dealer

Zeker drie hadden drugs bij zich en gaven aan dat ‘Mat’ al jaren hun vaste dealer was. Een van hen had zelfs een halve liter ghb bij zich. De politie valt de woning binnen, maar vindt geen gram of centiliter drugs. Naast de getuigen zijn er ook vele WhatsApp-berichten waaruit de rechtbank haalt dat De R. in drugs handelde. Het gaat bovendien om grotere hoeveelheden dan voor eigen gebruik bestemd kan zijn. De R. had namelijk aangegeven soms wat voor hem en vrienden in te kopen.