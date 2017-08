Meerdere inbraken bij auto's in Nunspeet

Video Paardenmeisje uit Nunspeet dartelt dankzij revolutionaire hartklep van koe

12 augustus Ze is de eerste in de Benelux. Vijf weken geleden kreeg Kiki Bleeker (27) in het UMC in Utrecht een nieuwe hartklep, gemaakt van runderweefsel met een speciale coating. Daar- door kan de klep - waarschijnlijk - een leven lang mee. ,,Ik vind het niet echt een gek idee.’’