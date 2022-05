Melkpoedertekort in Amerika, komt redding uit Nunspeet?

Géén coalitie en géén oppositie: alle vijf raadsfrac­ties krijgen plekje in nieuw Nunspeets college

De politiek in Nunspeet gooit het over een compleet andere boeg. Géén coalitie en géén oppositie: alle vijf de raadsfracties zijn straks vertegenwoordigd in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Vanavond zetten de partijen hun krabbel onder een raadsbreed regeerakkoord. ,,Dit is volgens mij uniek in ons land.’’

12 mei