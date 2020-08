Melkveehouder uit Nunspeet is ganzenoverlast spuugzat: ‘Ze vreten de boel kaal en schijten het veld onder’

UPDATE & VIDEO Strandjes op slot door topdrukte in Oost-Nederland: ‘Kom niet deze kant op’

31 juli Het tropische weer leidt vandaag tot topdrukte bij de recreatieplassen in Oost-Nederland. Meerdere gebieden, waaronder Strand Nulde in Putten, de Zandenplas in Nunspeet en Bussloo bij Apeldoorn, laten inmiddels geen nieuwe bezoekers meer toe. Beheerder Leisurelands raadt mensen aan om weg te blijven.