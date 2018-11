Merel (15) blogt over haar epilepsie om meer begrip te kweken

Grote zorgen in Nunspeet om ‘trage’ ambulances: ‘Ik maak me hier echt boos over’

26 november De burgemeester van Nunspeet maakt zich ernstig zorgen over de aanrijtijden van ambulances in zijn gemeente. Ondanks een nieuwe standplaats aan de Elspeterweg komen ziekenwagens nog te vaak te laat bij spoedgevallen. ,,Het is een structureel probleem. Ik maak me hier echt boos over.’’