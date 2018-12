Merel (15) uit Nunspeet blogt over haar epilepsie: ‘Het blijft in mijn hoofd zitten dat er elk moment iets kan gebeuren’

Elspeter Chris Stoffer (44) op zijn plek in de Tweede Kamer

12 december Dat geboren en getogen Elspeter Chris Stoffer (44) eerder dit jaar toetrad tot de driekoppige Tweede Kamerfractie van de SGP, kwam ook voor hem als een grote verrassing. Het was even wennen, maar hij heeft zijn draai inmiddels helemaal gevonden in de belangrijkste politieke arena van ons land. Toch is Stoffer zijn roots niet vergeten. ,,Ik ben en blijf een Veluwenaar en ik probeer mij dan ook in te zetten voor onze regio.’’