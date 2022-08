Met een pijnlijke rug is het lastig sprinten voor Jarno Gmelich Meijling in Elspeet

Voor Van der Woude was het zijn tweede overwinning van het seizoen na de zege in zijn allereerste koers van het jaar. Van maart tot juli was hij vier maanden geblesseerd. ,,Ik had drie keer een slijmbeursontsteking in mijn knieën door overbelasting’’, vertelde de renner (22), die zondag voor het eerst weer een zware klimkoers reed. ,,Ik ben op trainingskamp geweest in Italië en ben nu vier weken goed in training. Ik ben heel tevreden en hoop deze lijn door te zetten. Ik wil de stap omhoog maken.’’