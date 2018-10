Met onderbroek vol harddrugs vlucht man voor politie in Nunspeet

Bereden Politie zoekt nieuw personeel: paarden

5 oktober De Bereden Politie in Nederland is op zoek naar nieuwe paarden. Dierendag werd afgelopen week aangegrepen voor een oproep voor 'nieuw personeel'. Wie denkt een paard te hebben dat voor de belangrijke politietaak in aanmerking komt - en bereid is tot verkoop - kan zich melden. De nieuwe aanwas wordt opgeleid in Nunspeet. Politievoorlichter Thérèse Ariaans vertelt meer.