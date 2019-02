Metselaars in de dop strijden om titel in Nunspeet

VideoGeen twee dagen les, maar geconcentreerd werken aan een bankje met leuningen; de voorronde van het NK Metselen 2019 in Nunspeet is voor de tien jonge deelnemers een mooie uitdaging en bovenal een inkijkje in het vak.

De deelnemers zijn allemaal hard aan het werk deze vrijdagmorgen in de hal van Bouwmensen FNZ in Nunspeet, als begeleider en jurylid Bram van der Velde zegt dat het pauze is. Binnen no-time leggen de jongeren van de voorronde van het NK Metselen 2019 hun werk neer en vertrekken naar een andere ruimte. ,,Maar”, zegt Van der Velde. ,,Na tien minuten vragen ze me of ze alweer mogen.”

De Nederlandse baksteenindustrie houdt sinds 1953 het NK Metselen. Het wil daarmee de interesse van jongeren voor bouwopleidingen in het algemeen, en de metselopleiding in het bijzonder, bevorderen. ,,We proberen deze jongeren, de meeste zijn vierdeklassers op het VMBO, enthousiast te maken voor het vak. We zien graag jongeren die graag met hun handen bezig zijn. Er is een gebrek aan vakmensen”, zegt Van der Velde, die ook betrokken is bij Bouwmensen FNZ. Dat is een landelijk opleidingsbedrijf waar jongeren zich kunnen opleiding tot timmerman, metselaar of tegelzetter.

De 67e editie van het Metselkampioenschap begint met een aantal voorrondes, waaronder in Nunspeet. De tien deelnemers, afkomstig van scholen uit Zwolle, Elburg, Kampen, Apeldoorn en Alkmaar, mogen donderdag en vrijdag hun best doen om te laten zien wat ze kunnen. De opdracht is het maken van een stenen bank, met rug- en zijleuning. De winnaar krijgt een kleine troffel en mag later dit voorjaar naar de landelijke finale in Ede.

Resultaat

De deelnemers zijn naast elkaar druk in de weer om de muur voor de bank op te bouwen. ,,Het gaat wel goed”, zegt Luuk van ’t Hof uit Oldebroek (15). ,,We hebben op mijn school (Nuborgh Oostenlicht, red.) al een wedstrijd gedaan. Daardoor mag ik hier nu aan meedoen. ,,Ik zou later ook wel metselaar willen worden. Ik vind het een mooi beroep, want je kunt resultaat van je werk zien.”

Naast Luuk is Theun Rens uit Doornspijk (15) met zijn specie bezig. ,,Het gaat redelijk”, meldt hij. ,,Ik vind het wel leuk om te doen, ik heb nu ook geen school. Maar of ik echt metselaar wil worden… Ik denk liever monteur of allround timmerman.”

Toch ziet Van der Velde het van een afstandje met plezier aan. ,,Het niveau is hoog”, zegt hij. ,,Ik denk dat er zeker drie jongens zijn die wel dit vak in gaan. Dat is mooi, dat we het zo kunnen aanwakkeren. Maar uiteindelijk moet iedereen gewoon kiezen wat die leuk vindt om te doen.”

Winnende metselwerk van 1986 prijkt nog steeds op Harderwijkse boulevard De landelijke metselwedstrijd van 1986 heeft Harderwijk een kunstwerk opgeleverd dat bijna het loodje had gelegd, maar er nog steeds staat. De Surfzeilen, een ontwerp van gemeentearchitect Ad Kramer, vormden destijds de finalewerkstukken van de landelijke metselstrijd voor de Zilveren Trofee en werden ter plekke gemaakt, in het grasveld aan de boulevard tegenover het huidige hotel Allure. Ze werden vervaardigd in blauw-geel, de kleuren van het gemeentewapen en de vlag van Harderwijk. Volledig scherm De surfzeilen werden in 1986 gemetseld. © archief de Stentor Toen de boulevard op de schop ging en het Strandeiland werd aangelegd was de gemeente in 2012 aanvankelijk van plan de drie stenen zeilen af te laten breken. Op initiatief van toenmalig raadslid Jos Kunne werd een initiatiefgroep Behoud de Surfzeilen opgericht. In december van dat jaar kregen de kunstwerken een nieuwe plek, nabij het Dolfinarium.