Midden in de zomer naar school in Nunspeet

Het is een initiatief van schooldirecteur Aart van de Poppe en Monique Fiks van De Schakel, waar ook onder meer de gemeente en Vluchtelingenwerk bij aanhaakten. Het mes snijdt aan twee kanten, zegt Van de Poppe. "Aan de ene kant kunnen de kinderen zo weer even hun Nederlands opfrissen, want thuis wordt er toch meestal in de moedertaal gesproken." Dat is voor de meeste van deze kinderen Arabisch. "Daarnaast is zes weken vakantie voor deze kinderen wel heel lang, want de meeste van hen gaan niet op vakantie."