Mogelijk weer honden vergiftigd in bos bij Nunspeet

Nunspeet doet plastic ballonnen in de ban

15:06 Wie in Nunspeet een evenement wil organiseren, krijgt voortaan van de gemeente te horen dat het ‘niet wenselijk’ is dat er ballonnen worden opgelaten. Dus geen verbod, maar wel actief ontmoedigen. Tijdens activiteiten die door de gemeente zelf op touw zijn gezet, wordt de ballon helemaal in de ban gedaan.