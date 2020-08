Mondkapjes verplicht in Nunspeet? ‘Dan liever terug naar strengere maatregelen’

Bij de ingang van de Dorpsstraat staat een hek. We zien je graag weer terug, lezen we voor er een stap in de Dorpsstraat is gezet. Is dit ontmoedigingsbeleid van de gemeente? Nee, het hek staat vermoedelijk per abuis verkeerd om. Het is relatief rustig in de winkelstraat op deze doordeweekse vakantiemiddag. Met pijlen op de grond wordt het winkelend publiek verzocht om rechts te lopen.