Na kwart eeuw blijft Veluwse Boekenmarkt in Elspeet een publiekstrekker

VideoDe overgang naar e-readers? Die verloopt niet zo vlot in de ‘kringen’ op de Veluwe. Ook op het 25ste verjaardagsfeest blijft de Veluwse Boekenmarkt in Elspeet onverminderd populair. ,,Volgend jaar wéér vier zaterdagen", meldt organisator Cees van der Wal alvast.

,,Deze zoek ik’', tikt Gerrit Jan Klein uit Elspeet op een boekenkaft. ‘Dokter in Elspeet’, is de titel van het gezochte boek, van de hand van voormalig huisarts H.M.J Schreuder. ,,Er zijn er twee delen van, ik koop ze hier omdat sommige mensen er bij mij naar komen vragen. Dan verkoop ik ze weer door.’'

Tel kwijt

Klein was zaterdag niet de enige die op zoek ging naar geschikte boeken op de Veluwse Boekenmarkt, die vier zaterdagen per jaar wordt gehouden op de Schapendrift. En dat al weer 25 jaar, want die jubileumeditie wordt dit jaar gehouden in Elspeet. ,,Hoewel, het kan ook 26 zijn’', moet organisator Cees van der Wal eerlijk bekennen. ,,Die tel ben ik een beetje kwijt.’'

Nadat de markt al twee (of drie) jaar was gehouden aan de Nachtegaalweg nam Van der Wal de organisatie over van de boekenmarkt, en werden de kramen verplaatst naar de Schapendrift. Dertig tot veertig standhouders trekken de vier zaterdagen in de zomer, vaak vaste klanten weet Van der Wal. ,,En soms nieuwe handelaren, die melden zich aan. Dan zeg ik er altijd wel bij: hou een beetje rekening met het aanbod.”

De boekenmarkt in Elspeet bestaat 25 jaar.

Aanstootgevende titels

Het publiek op de Veluwse Boekenmarkt is niet gebaat bij al te aanstootgevende titels, weet Van der Wal. ,,Een paar jaar geleden was er iemand die had euh.....nou ja; een beetje naar porno neigende boeken. Toen kreeg ik wel signalen van andere handelaren.’' Boeken over het geloof en jeugdboeken - De Kameleon, Arendsoog - zijn populair leert een rondje langs de kramen. ,,En bladmuziek’', vult Johan Droppert van de Apeldoornse ‘Boekenhoek’ aan.

Een jaar of tien geleden verkocht Droppert zijn boekwinkel in Apeldoorn. Sinds die tijd handelt hij voornamelijk op internet en op boekenmarkten zoals deze. Vaste klant is de Apeldoorner op deze boekenmarkt. ,,Al vanaf het begin’', weet Droppert. ,,Langer dan dat Cees van der Wal het organiseert in ieder geval.’' Ook hij weet wel dat hij zijn aanbod vandaag een beetje moet aanpassen aan het Elspeter publiek. ,,Het is een Refo-boekenmarkt.’'

Quote In onze kringen wordt minder met de E-reader gelezen. Ik denk dat ze liever een boek in handen hebben. Johan Droppert, Boekenhoek Apeldoorn