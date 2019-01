Naar Den Haag voor snellere ambulance

Nog altijd is er niets veranderd aan de soms veel te lange aanrijtijden van ambulances in de gemeente Nunspeet. Burgemeester Breunis van der Weerd heeft er genoeg van en wil dat er vaart wordt gezet achter het vinden van een oplossing. Hij heeft de gemeenteraadsfracties in Nunspeet opgeroepen alarm te slaan bij hun landelijke afdelingen.

Ambulances doen er nog altijd regelmatig te lang over om in de gemeente Nunspeet ter plekke te komen. In september vorig jaar is een extra ambulancepost geopend op recreatiepark Waldpark aan de Elspeterweg, maar dat heeft vooralsnog niet het gewenste effect gehad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Witte Kruis. In 2018 (tot en met augustus) was nog altijd bijna 30 procent van de spoedritten naar Elspeet niet op tijd. Dat wil zeggen: langer dan de landelijke norm van vijftien minuten.

Onacceptabel

,,Het zal je maar gebeuren dat je in Elspeet woont en je iets overkomt", zei Harm-Jan Polinder, fractievoorzitter van de SGP donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Nunspeet. Hij vindt het onacceptabel dat in drie van de tien gevallen de ambulances te laat ter plekke zijn in zijn gemeente. ,,Er is alle reden voor paniek. Onze inwoners maken zich terecht zorgen. Er is verbetering beloofd, maar in de praktijk verandert er niets. De aanrijtijden blijven dramatisch. De verantwoordelijke partijen sturen ons intussen met een kluitje het riet in."

Zorgen

Ook burgemeester Breunis van de Weerd maakt zich zorgen. ,,Dit kan zo gewoon niet langer. Ik heb een gesprek gehad met het Witte Kruis, dat verantwoordelijk is voor de ambulanceritten, en hen duidelijk gemaakt wat ik van deze situatie vind." Omdat hij wil dat er vaart achter een oplossing wordt gezet, heeft hij donderdagavond ook de gemeenteraadsfracties in Nunspeet tot actie aangezet. Hij heeft de verschillende partijen gevraagd om hun landelijke afdelingen om hulp te vragen. ,,Ook moeten we Provinciale Staten van Gelderland hierbij betrekken."

Samenwerken

Omdat in meer kleine gemeentes problemen zijn met de aanrijtijden van ambulances, is het volgens Van de Weerd van belang dat zij op dit gebied gaan samenwerken en om aandacht vragen.