Nacht van Nunspeet bruist weer

De kleuren geel en blauw beheersen het straatbeeld, er staan meerdere tappunten in het dorp en er klinkt op diverse plekken livemuziek. Kinderen vermaken zich met ringsteken, spijkerbroek hangen, luchtkussens en oudhollandse spelletjes. De ondernemers zorgen voor een bruisende feestavond met tal van kortingsacties tussen 19.00 en 23.00 uur. Gevolg: de straten lopen bomvol.

Competitie

De onderlinge competitie tussen vijf straatdelen is bedacht door slager Anton Hop van Slagerij Gelderblom, tevens lid van de Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN). ,,Als de Laan waren we vorig jaar de gezelligste laan van Nunspeet, maar niet overal in het dorp kwam de Nacht van Nunspeet uit de verf. Dus heb ik bij de OVN het voorstel gedaan om er als straten een competitie van te maken en zo Nunspeet weer op de kaart te zetten. Een onafhankelijke jury loopt door de straten en de hoofdprijs is 750 euro.’’

Bankhangen

In de Laan kan de consument diverse prijzen winnen, waaronder een bankstel voor het kind dat het langst kan ‘bankhangen’. De hoofdprijs is een ballonvaart. Pantomime spelers delen stukjes taart uit. Hop vindt samenwerking ‘heel belangrijk’ ongeacht de branche. ,,De saamhorigheid tussen de ondernemers in de Laan is heel goed. Alleen ben je niks, je moet het samen doen. Als Laan hebben we ons best gedaan.’’

Kinderspelletjes

Anne de Glint van Het IJscafé heeft zijn collega-ondernemers op en aan de Markt het voorstel gedaan om oudhollandse spelletjes neer te zetten en ziet tot zijn genoegen dat er ontzettend veel kinderen zijn. ,,Zelfs zoveel dat het maar goed is dat er zoveel spellen zijn. Ze worden optimaal vermaakt; dit is echt een kinderfeest, wat leuker uitpakt dan ik had verwacht.’’ De Glint heeft zelf een rodeostier neergezet en een aanhangwagen vol hooibalen over het marktplein verdeeld. ,,Elke ondernemer is gevraagd om zijn eigen gevels en terrassen te versieren met gele en blauwe vlaggetjes en ballonnen. Dat is geslaagd want de kleuren van Nunspeet komen overal terug. Het is een feest voor de gasten én het personeel. Het is voor de horeca een van de topavonden van het jaar.’’

OVN-bestuurslid Alex van Steenbrugge is content: ,,Wat ik hoor en zie om me heen is het goed aangeslagen. Er wordt veel meer aan gedaan en er is meer te doen in het dorp.’’

Ook volgens De Glint heeft het competitie-element de Nacht van Nunspeet meer sfeer gegeven. ,,Iedereen wil er een onderdeel van zijn. We laten hiermee zien dat het ook anders kan.’’