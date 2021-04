Negen lintjes in Nunspeet opgespeld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Corry van den Hoed-Heerschop (64), Elspeet Als nurse practitioner en wetenschappelijk onderzoeker kinderoncologie was Corry van den Hoed van 2002 tot 2010 verbonden aan het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Van 2010 tot 2020 was zij senior hogeschool docent en voorzitter Instituutsraad Instituut Verpleegkundige Studies aan de Hogeschool Utrecht. Zij toonde zich bijzonder betrokken en zette zich op vrijwillig vlak zeer in voor met name de verpleegkundigen in de kinderoncologische zorg, naast haar werk als nurse practioner.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Arend Polman(67), Nunspeet Arend Polman heeft veertig jaar, tot 1998, gewerkt op De Arend, een school voor speciaal basisonderwijs. Zijn gecombineerde functie van conciërge en administratief medewerker deed hij voor de volle honderd procent. Hij ontwikkelde zich als een ankerpunt in de school. Sinds 1993 is Polman vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Nunspeet in verschillende functies, onder andere als sectieouderling en psycho-pastoraal begeleider.

Gerrit Storteboom (67), Nunspeet Van 1987 tot en met 2019 is de Gerrit Storteboom met zijn echtgenote mantelzorger geweest voor zijn tante, en vrijwel aansluitend voor zijn moeder. Hij is vanaf 1994 actief lid en vanaf 2014 algemeen bestuurslid van de lokale politieke partij Gemeentebelang, o.a. door het mede-organiseren van de Nunspeetse Heideloop. Sinds 2000 is hij een betrokken vrijwilliger en stimulerende kracht achter de organisatie van diverse (oorlogs)herdenkingen in de gemeente Nunspeet.

Karl Wessels (69), Nunspeet Bij de Nunspeetse Tafeltennis Club (NTC) Leogang is Karl Wessels al actief sinds 1982 in verschillende functies, zoals voorzitter, wedstrijdsecretaris jeugd, organisator/toernooileider en trainer/coach/begeleider. In zijn eentje organiseert hij al jaren het Scholierentoernooi voor 7-12-jarigen verdeelt over zes verschillende klassen; vervolgens leidt hij het toernooi in twee dagen soepel, met 150 tot 230 kinderen en honderden wedstrijden. Karl Wessels wordt omschreven als een vriendelijke, behulpzame persoon die een positieve blik op de jeugd heeft.

Arie Bal (73), Nunspeet Sinds 1985 zet Arie Bal zich als vrijwilliger in bij de Protestantse Gemeente Nunspeet in vele functies. Hij is binnen de kerkelijke gemeente een zeer gewaardeerde vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet voor de kerk, gemeenteleden en niet-gemeenteleden van alle leeftijden. Sinds 2012 is lid van de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet (toenmalige WMO-raad), waarvan hij in december 2019 afscheid heeft genomen aan het einde van zijn tweede termijn. Ook is Bal algemeen bestuurslid van SHOW (Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen).

Reinder Lotterman (76), Nunspeet Reinder Lotterman is sinds de jaren ’80 een verwoed verzamelaar van klederdracht van de Veluwe, Kampereiland en Staphorst. Hij laat deze verzameling vaak zien bij verenigingen, clubs en tentoonstellingen. Hij werkt regelmatig mee aan folkloristische programma’s van RTV Gelderland en adviseert verschillende musea op het gebied van klederdrachten. Sinds 1987 is hij vrijwillig actief bij de Heemkundige Vereniging Nuwenspete.

Evert Vierhout (69), Nunspeet Als vrijwilliger voor Het Venster (protestants christelijk welzijnswerk) in Nunspeet zet Evert Vierhout zich sinds 1999 in voor diverse werkzaamheden, onder andere door leidinggeven aan het straat- en rioolwerk én de organisatie van de Venstermarkt. Van 2003 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van Stichting Christelijke Boekhandel Blijmare en daarna nog betrokken als projectleider bij de verbouwing en verhuizing naar het nieuwe pand aan de Stationslaan in Nunspeet.

Jan van den Hoorn (61), Elspeet Jan van den Hoorn was van 1990 tot 1999 bestuurslid en secretaris van de Hervormde Schoolvereniging. Hij zette zich in voor christelijk onderwijs en verbinding tussen kerk, school en samenleving. Als kerkrentmeester bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) was Van den Hoorn zeer actief van 2005 tot 2010. Bij diezelfde kerk is hij sinds 2014 diaken, waarbij hij elke zondag collecteert en daarnaast huisbezoeken aflegt.

Jan Pluim (71), Vierhouten Sinds 1975 verricht Jan Pluim voor zijn hele familie en diverse dorpsgenoten mantelzorg op verschillende manieren en met verschillende intensiteit. In het kleine dorp Vierhouten van 725 inwoners staat hij voor iedereen klaar wanneer er een klusje moet worden gedaan of bijstand moet worden verleend. Vanaf 1981 is Pluim zeer betrokken bij de Voetbalvereniging Vierhouten ’82 als oprichter, coach, trainer en vrijwilliger. Voor de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten is hij sinds 2005 actief. Door de dingen die hij doet, heeft hij een belangrijke plaats in de gemeenschap van het dorp Vierhouten.

