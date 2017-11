Negen voertuigen betrokken bij drie ongelukken op A28 bij Nunspeet

Er was eerst een kopstaart-aanrijding tussen twee personenauto's. Die twee auto's gingen naar de vluchtstrook toe. Tegelijkertijd vond er in de file die daardoor ontstond een tweede kopstaart-aanrijding plaats, daar waren vijf voertuigen bij betrokken, waarvan er 2 afgesleept moesten worden.

Toen de berging daarvan klaar was en de berger naar een van de auto's ging van het eerste ongeval, reed een vrachtwagen tegen de zijkant van een auto die op dat moment op de invoegstrook reed. De vrachtwagenchauffeur hiervan is doorgereden, de personenauto kwam even in de berm te staan en die is vervolgens doorgestuurd naar de parkeerplaats. De vrachtwagenchauffeur is vooralsnog bekend niet achterhaald.