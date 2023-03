Nep-bankmedewerker komt langs in Nunspeet en Epe, ‘trap er niet in’

Het is wel even schrikken voor ouderen in Nunspeet en Epe die een telefoontje krijgen van de bank omdat in het buitenland een groot bedrag van de rekening is gehaald. Gelukkig kan er iemand langskomen, wordt hen verteld. Trap er niet in, waarschuwen gemeente en politie.