Nestlé Nunspeet demonstreert en gaat staken

Bij Nestlé in Nunspeet wordt eind volgende week gestaakt. Bij Nestlé in Nunspeet werken ongeveer 300 mensen.

Donderdag hebben FNV en CNV een demonstratie gehouden bij het hoofdkantoor van Nestlé in Amstelveen. ,,Nu nog ludiek, maar volgende week gaan we staken. CNV sluit zich aan, heeft de christelijke vakbond vandaag gezegd,’’ stelt De Buijzer.

Tijdens de demonstratie in Amstelveen gaven ongeveer zestig werknemers van Nestlé hun mening over de stukgelopen CAO-onderhandelingen. Vanuit Nunspeet was een bus met vijftig werknemers naar Amstelveen gereist.

Prestatieloon

Vakbond FNV wil een salarisverhoging van 5 procent en afschaffen van honorering via het systeem van ‘Pay voor performance’. Directiewoordvoerder Judy Zwinkels stelt dat de leiding van Nestlé een eindbod neerlegde van 2,8 procent per 1 april 2019 met terugwerkende kracht en nogmaals 2,8 procent per 1 april 2020. Dit aanbod geldt voor de ene groep werknemers, vooral de mensen in Nunspeet. Het andere bod geldt voor de werknemers in het systeem Payment voor performance’, zij krijgen een salarisverhoging tussen 1 en 7,8 procent, afhankelijk van hun prestaties, eveneens in twee etappes. Zwinkels: ,,Afschaffen van het systeem Payment voor performance is voor de directie niet bespreekbaar. Het is een wereldwijd bekend salariëringssysteem, dat goed werkt.’’

Oneerlijk

Vakbondsman De Buijzer heeft hier een hele andere mening over: ,,Payment voor performance is oneerlijk omdat het totaalbudget van te voren vaststaat. Als één werknemer keihard werkt en daardoor meer salaris ontvangt, gaat dat ten koste van de rest. De anderen moeten dan in salaris omlaag, ook al blijven ze gelijk presteren.’’