Nieuwe boom markeert afronding Whemeterrein

Wat gaat er gebeuren met verpauperd Landgoed Erica in Nunspeet?

19 februari Het lijkt erop dat Landgoed Erica in Nunspeet eindelijk een opknapbeurt krijgt. De krakers die het terrein aan de Ericaweg jarenlang hebben bewoond, zijn inmiddels vertrokken en de gemeente doet er alles aan om te voorkomen dat ze terugkeren. Daarom wordt er op dit moment druk nagedacht over de toekomst van Landgoed Erica. Maar wat is er eigenlijk allemaal mogelijk op het in verval geraakte terrein?