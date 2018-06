'Nieuwe' Bunterhoek Nunspeet nu al geliefd

Het merendeel van de bewoners van woonzorgcentrum De Bunterhoek in Nunspeet heeft het deze dinsdagmiddag slim bekeken. Terwijl in de verte het bouwbord voor de nieuwbouw wordt onthuld en contracten zijn ondertekend, genieten de meeste ouderen van een hapje en een drankje in de schaduw van het oude gebouw. Waar ze nu nog ver van zich af kunnen kijken, kan dit over een paar maanden al niet meer.

Sloop

Want dinsdagmiddag is het startsein gegeven voor de nieuwbouw van De Bunterhoek, een woonzorgcentrum van WZU Veluwe. Nieuwbouw vindt plaats voor het huidige, oude gebouw en is nodig om aan de huidige eisen vanuit de zorg te voldoen. Een tijdelijke verhuizing is voor de bewoners niet aan de orde. Zij kunnen totdat nieuwbouw gereed is gewoon in het 52 jaar oude complex blijven wonen. Pas als iedereen over is, wordt de ‘oude’ Bunterhoek gesloopt.

In het nieuwe centrum komen in totaal 108 appartementen is de verwachting. Het merendeel daarvan bestaat uit vijf kleinschalige woonvormen, voor bijvoorbeeld ouderen met dementie. De overige studio’s zijn voor wonen met zorg.

De verschillende partijen zijn blij dat er na jaren van voorbereiding eindelijk een begin wordt gemaakt aan de bouw. ,,In 2005 stond De Bunterhoek al op prioriteitlijst om te renoveren”, zegt WZU-bestuurder Wim Martens. ,,Mooi dat het nu eindelijk gebeurt.” En wethouder Jaap Groothuis: ,,Voor Nunspeet is dit echt een grote ontwikkeling. Goed dat deze zorg voor langere tijd blijft in de gemeente.”

Smalle deuren

De bewoners bekijken het van afstand. Ook bij hen is vooral blijdschap over de nieuwbouw. ,,We hebben hier naar uitgekeken. Dit gebouw is oud. De deuren zijn bijvoorbeeld smal voor rolstoelen, dus het wordt zeker beter”, weet de heer Lukassen (88 jaar). Ook mevrouw Van den Brink (88) vindt dat nieuwbouw hard nodig is. ,,Mijn kamer nu is klein, ik krijg eindelijk een grotere. Ik hoop daar nog te komen.”