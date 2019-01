Nieuwe kans op klimbos in Nunspeet

Midgetgolfbaan

In overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente Nunspeet, heeft Borsboom zijn oorspronkelijke plan bijgeschaafd. Zo zijn de dierenweide en de midgetgolfbaan geschrapt. ,,En het klimbos wordt kleiner dan aanvankelijk de bedoeling was: 1 in plaats van 3 hectare.'' Deze aanpassingen hebben ertoe geleid dat er nu een plan ligt dat niet langer in strijd is met natuurwetgeving. Het wachten is nu alleen nog op groen licht van het gemeentebestuur. Dat buigt zich in de eerste helft van 2019 over de plannen. ,,Als alles goed gaat kunnen we in de zomer beginnen met de aanleg'', zegt Borsboom.