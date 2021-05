Nieuwe stichting bepleit nachtelijke afsluiting van Gortelseweg in Vierhouten voor gemotoriseerd verkeer

Starter vist achter het net in peperdure nieuwbouw­wijk Elspeet: ‘Dat was niet de afspraak’

18 mei Als Elspeetse starter een woning kopen in je eigen woonplaats? Vergeet het maar. ,,Wie een huis hoopt te bemachtigen in nieuwbouwwijk De Zagerij, waarvan de verkoop vorige week is gestart, moet minimaal 65.000 euro per jaar verdienen’’, constateert CDA-raadslid Karel van Bronswijk. ,,Geen enkele woning in dit project is bereikbaar voor starters.’’