Nieuwe welkomstborden in ‘Veluwestijl’ geplaatst in gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet zijn zeventien nieuwe borden welkomstborden in ‘Veluwestijl’ geplaatst. Ze zijn onderdeel van een project dat de herkenbaarheid van gemeenten in de Veluwe moet vergroten. De nieuwe stijl zorgt ervoor dat alle uitingen op elkaar aansluiten. Dit geldt voor online communicatie of communicatie via drukwerk, voor informatiepanelen in het veld, bewegwijzering van routenetwerken en dus ook welkomstborden.