Nog een bewoner en twee zorgmedewerkers besmet met corona: deel verpleeghuis Nunspeet blijft op slot

Blije camping­baas in Hulshorst zit na hoosbuien weer met zwemwaar­schu­wing

16 augustus Net nu het zwemwater bij camping De Oude Pol in Hulshorst de duim omhoog had gekregen van de provincie staat er toch weer een waarschuwing op het bord: zwemmen is toegestaan, maar het kan slecht zijn voor de gezondheid. ,,Dat komt door die hoosbuien.’’