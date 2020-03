Nuchterheid regeert in Elspeet, maar er is wel een run op vitamine C en handzeep

‘PvdA en GroenLinks laten fuseren? Nee joh! Het is zelfs in de regio nog een worsteling’

17:04 Een fusie tussen de PvdA en GroenLinks gaat er niet komen. Teleurstelling op de Veluwe. Daar bestaan, in verschillende gemeenteraden, al fusies tussen PvdA en Groenlinks. ,,Eén landelijke lijst had mijn zegen.’’ In andere oostelijke gemeentes zijn ze juist blij. ,,We zijn zo anders!’’