Nunspeet gaat toeristenbelasting mogelijk anders innen

Derde verdachte aangehou­den voor gewapende overval op bungalow­park Nunspeet

7 januari De politie heeft een derde verdachte aangehouden van een gewapende woningoverval in Nunspeet. Woensdagavond 2 januari werd in Steenwijk een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd, is vandaag bekendgemaakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.