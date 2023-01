Nunspeet gaat vaker langs monumentaal pand, na periode met minder toezicht dan had gemoeten

Organisa­tie sinter­klaas­in­tocht Elburg neemt besluit: ‘We hebben allemaal gezien wat er gebeurd is in Staphorst’

De Stichting Sinterklaas Intocht Elburg heeft besloten om vanaf dit jaar alleen nog met roetveegpieten te werken. Voornaamste reden is om rellen zoals in Staphorst te voorkomen. De organisatie wil niet dat de veiligheid van bezoekers in het geding komt.

