Nunspeet hield in 2018 ruim 4,5 miljoen euro over

Uitkijkto­ren Nunspeet wordt opgepoetst: ‘Het is dweilen met de kraan open’

21 mei De uitkijktoren op het Veluwetransferium in Nunspeet wordt schoongemaakt en is daarom tot morgen gesloten voor het publiek. Doel is om de dertig meter hoge attractie weer spic en span te maken voor de start van het toeristenseizoen. ,,Helaas is het dweilen met de kraan open’’, zegt beheerder Martines van den Berg.