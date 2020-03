Nunspeet is even niet gastvrij: ‘Oproep om thuis te blijven geldt ook voor vakantiegasten’

Burgemees­ter Nunspeet: relatief hoge aantal coronabe­smet­tin­gen in dorp 'verontrus­tend’

26 maart In Nunspeet grijpt de coronacrisis sneller om zich heen dan in omliggende plaatsen. Uit de meest recente cijfers van het RIVM blijkt dat er in het dorp 112,8 besmettingen zijn per 100.000 inwoners. Waarom juist Nunspeet zo hard wordt getroffen, is onduidelijk.