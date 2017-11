Nunspeet kiest voor 'draaiende' straatnamen

De overige wegen op industrieterrein De Kolk hebben eerder al namen gekregen, nadat meerdere bedrijven zich er vestigden. Neston Betonconservering heeft sinds 2015 al een onderkomen op De Kolk: de straat ernaartoe is De Buiging genoemd. En ook De Wieling en De Kolk zelf staan inmiddels op een straatnaambordje. Daar is goed over nagedacht, legt het college van burgemeester en wethouders in een toelichting uit. ,,De Kolk refereert aan de naamsbekendheid van het gebied. De Wieling staat voor draaiing of draaikolk." Dat past dan weer bij de rotondes op het terrein en verwijst naar de wielen van vrachtwagens die af en aan rijden.

Vortex

In eerste instantie had de gemeente Nunspeet De Vortex als straatnaam in gedachten, maar de 'commissie naamgeving' dacht daar maar het zijne van. Vooral omdat het de enige Latijnse titel tussen verder alleen maar Nederlandse aanduidingen zou zijn. Zodoende is besloten De Vortex - dat staat voor draaikolk en landbouwwerktuig - in te ruilen voor De Kering. Ook de discussie over het ogenschijnlijk overbodige 'De' is gevoerd. ,,Omdat De Kolk, De Wieling en De Buiging al zijn vastgesteld en deze ook 'De' hebben, adviseert de 'commissie naamgeving'om dit nu gewoon door te blijven voeren."