Nunspeet krijgt gasloze wijk

Fase 1 van plan Molenbeek is in volle gang. Sterker: de eerste mensen wonen er al. Omdat deze tweehonderd woningen als zoetje broodjes over de toonbank gingen, is het gemeentebestuur nu met de voorbereidingen voor fase 2 begonnen.

169 woningen

Waarom is er zoveel te doen over gasloze woningen? Dat heeft alles te maken met het feit dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw per 1 juli 2018 vervalt. Dat is het gevolg van het aannemen van de Wet Voortgang Energietransitie (VET) door de Eerste Kamer. De Wet VET is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en moet Nederland helpen om te schakelen naar een duurzaam energiesysteem.