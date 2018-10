Nunspeet krijgt mogelijk openbaar strand langs Veluwemeerkust

Bijbouwen is bittere noodzaak in Nunspeet

9:17 Er moeten in Nunspeet de komende jaren honderden extra woningen worden gebouwd. Daarom is het college van burgemeester en wethouders naarstig op zoek naar potentiële bouwlocaties. Niet alle inwoners zijn daar even gelukkig mee, maar volgens wethouder Jaap Groothuis is het nou eenmaal noodzakelijk.