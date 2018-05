Nunspeet krijgt vijfde wethouder

Mark van de Bunte (0,55 fte) wordt namens Gemeentebelang aan het college van burgemeester en wethouders toegevoegd. Hij zal als nieuweling onder meer de portefeuille economie op zich nemen. ,,Die lag tot nu toe bij de burgemeester", zegt SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder. ,,Dat is in het verleden zo gegroeid, maar het leek ons goed om dat terug te draaien."

Marije Storteboom maakt eveneens namens Gemeentebelang haar rentree in het college. Ze is ongeveer een half jaar uit de roulatie geweest vanwege ziekte van haar dochtertje en zwangerschap. Storteboom zal zich de komende periode onder meer bezig houden met de ontwikkelingen rondom het stationsgebied in Nunspeet. ,,Een voor Nunspeet ongekend groot project", zegt Polinder.

Station

De fractievoorzitter meldt dat komende dinsdag drie concrete varianten voor de ontwikkeling van het stationsgebied openbaar worden gemaakt. De gemeente heeft sinds augustus uitgebreid gesproken met onder meer ProRail en ondernemers. ,,Er zijn drie varianten voor de ondertunneling, met een prijskaartje per model. We hadden als gemeente al vijf miljoen opzij gezet en in dit akkoord reserveren we nog eens vijf miljoen. Ik heb goede hoop dat binnen nu en een jaar helder is welke oplossing wordt gekozen en wat het gaat kosten."

Het stationsproject is meteen ook een van de redenen om de wethoudersformatie uit te breiden. ,,Net als de onderwijshuisvesting, duurzaamheid en de realisatie van het zwembad en de nieuwe sporthal", aldus Polinder. ,,Bovendien participeren de wethouders in Nunspeet meer in beleidsvorming en zelfs uitvoering, waar ze in andere gemeenten meer op hoofdlijnen werken."

Mantelzorgers

Een ander concreet punt uit het akkoord is de ontwikkeling van een 'respijtvoorziening voor mantelzorgers'. De partijen willen mensen die complexe mantelzorg leveren de mogelijkheid bieden om tot rust te komen. ,,Iemand die bijvoorbeeld dag en nacht zorg levert. Dat is heel zwaar. We willen kijken of het mogelijk is om zorg te leveren in een huis waar iemand een, twee of drie weken kan verblijven."