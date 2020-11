Nunspeet maakt weg definitief vrij voor bouw van honderden woningen in 't Hul Noord

Nunspeter blijft strijden tegen woningbouw in ‘t Hul Noord: ‘We staan nu juist sterker’

27 augustus Hans van Renselaar is er nog altijd van overtuigd dat de bouw van een woonwijk in 't Hul Noord in Nunspeet kan worden afgewend. Zelfs het feit dat de Raad van State vorige week oordeelde dat de gemeentelijke claim op zijn grond gerechtvaardigd is, brengt daar geen verandering in. ,,We staan nu juist alleen maar sterker.’’