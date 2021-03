Nunspeet neemt bossen onder handen om risico op natuurbranden te verkleinen

VIDEO Eindelijk, de schaats­pret is begonnen: Oldebroek en Wezep als eersten open

11 februari Een dubbele primeur in de gemeente Oldebroek, waar zowel de schaatsbaan van Excelsior in Wezep als Tot Ons Genoegen in Oldebroek vandaag als eersten in de regio Veluwe opengingen voor publiek. Een onverwachte verrassing waarvan meteen enkele tientallen schaatsliefhebbers gebruik maakten. De rest van de regio volgt vrijdag of zaterdag.