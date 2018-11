Nunspeet neemt kijkje achter tuindeuren van inwoners

Inwoners van Nunspeet wordt verzocht hun tuindeuren open te zetten voor de gemeente, zodat een overzicht kan worden gemaakt van de hoeveelheid monumentale bomen in het dorp. Het onderzoek moet in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd.

De bestaande lijst met monumentale bomen in de gemeente Nunspeet dateert uit 2012. Hoog tijd dus voor een update, vindt het college van burgemeester en wethouders. Er is in zes jaar tijd namelijk het nodige veranderd, zo is de verwachting. Nunspeet heeft er sinds 2012 immers meerdere woonwijken bijgekregen, waaronder Molenbeek en Elspeet-Noord.

Anders dan in 2012, wil het college inwoners ditmaal verplichten deel te nemen aan het onderzoek. Dat is namelijk de enige manier om een volledig overzicht te krijgen van de monumentale bomen in Nunspeet. Een inventarisatie maakt het volgens het college makkelijker om te voorkomen dat bijzondere bomen in de toekomst verdwijnen.

Tachtig jaar

Om in aanmerking te komen voor de monumentale status, moet een boom minimaal tachtig jaar oud zijn en nog zeker tien jaar meegaan. Ook bomen die beeldbepalend zijn in de omgeving, zeldzame planten of dieren herbergen of een belangrijke plek innemen in de lokale geschiedenis kunnen op de lijst belanden.