Nunspeet omarmt lhbti'ers: ‘We krijgen nog steeds te maken met pesterijen’

Tegelzet­ter Marcel (47) uit Nunspeet nog zeker twee weken in de cel voor gooien van fiets naar ME

1 februari Tegelzetter Marcel de Ruiter (47) uit Nunspeet blijft nog zeker twee weken in de cel voor zijn aandeel in de coronarellen in Eindhoven, vorige week zondag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van openlijke geweldpleging. In de Stentor vertelde De Ruiter vorige week hoe hij tot zijn daad was gekomen.