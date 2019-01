Nunspeet ontkomt niet aan windmolens, zegt burgemeester Breunis van de Weerd

,,Zonnepanelen zien we gelukkig al heel veel in het Nunspeetse straatbeeld’’, constateerde burgemeester Breunis van de Weerd in zijn nieuwjaarsspeech in Veluvine. ,,Maar het gebruik van wind als energiebron is in onze gemeente nog niet echt aan de orde. En dat gaat veranderen’’, voorspelde hij.