Nunspeet schaft deelauto aan

Auto nodig? In het bezit van een rijbewijs, maar geen auto? En is het avond, nacht of weekeinde? Dan heeft Nunspeet voor haar inwoners een optie: de deelauto. Tegen betaling van 2,50 euro per uur en 25 cent per kilometer, staat sinds deze week aan heel Nunspeet een splinternieuwe elektrische Renault Zoë ten dienste. Online te reserveren via de website mywheels.nl.

Minder CO2

De elektrische deelauto van Nunspeet wordt tijdens kantooruren gebruikt door ambtenaren die buiten het gemeentehuis afspraken hebben. Het elektrische voertuig zorgt er met name voor dat Nunspeet meewerkt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Om de deelauto optimaal te benutten is in Nunspeet besloten de Zoë buiten de kantoortijden om beschikbaar te stellen aan inwoners en ondernemers van het dorp. Met deze optie wil de gemeente haar inwoners tevens laten kennismaken met elektrisch autorijden.

Elektrisch rijden

Wethouder Gert van den Berg presenteerde deze week de deelauto met trots: ,,Onze dagelijkse ritjes hebben grote invloed op onze CO2-uitstoot. Door elektrisch te rijden zetten we samen de CO2-teller op nul. Door te delen is er minder behoefte aan een eigen (tweede) auto, meer ruimte op de weg en in de wijk. Met de deze auto zijn we als gemeente een stapje dichter bij het bereiken van onze duurzaamheidsambitie: in 2050 een klimaat neutrale energievoorziening.”

De Nunspeetse Renault Zoë staat achter het gemeentehuis aan de Ds. Huetlaan, waar twee parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor elektrisch laden. Een ervan is bestemd is voor de deelauto.

Meer ambtenaren

Inwoners van Nunspeet die gebruik willen maken van de deelauto moeten zich online aanmelden op mywheels.nl, waarna zij via hun smartphone of ov-pas gemakkelijk toegang tot de auto krijgen.

Het fenomeen deelauto voor ambtenaren is niet nieuw in Nederland. Wel is Nunspeet een van de eerste gemeenten die de auto buiten kantooruren ook beschikbaar stelt aan inwoners en ondernemers.