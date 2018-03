Nunspeet staat ‘pauzewoningen’ toe

Pauzewoningen zijn laagdrempelige en snel beschikbare woonruimtes voor inwoners met een dringende woonvraag. Het is vooral bedoeld voor mensen in een scheiding, gezinnen met jonge kinderen en mensen met bijvoorbeeld psychische of financiële problemen.

Omdat op dit moment niet duidelijk is hoeveel vraag er is naar een pauzewoning wordt gestart met een aantal van maximaal vijftig ruimtes. Vanaf 12 maart kunnen belangstellenden die een woonruimte in willen zetten als pauzewoning zich melden bij de gemeente Nunspeet. Woordvoerder Wob Meijering laat weten dat de gemeente al enkele informatievragen heeft gehad van mensen die de regeling interessant vinden en er mogelijk gebruik van willen maken: ,,De komende tijd zal leren in hoeverre dit initiatief daadwerkelijk in een behoefte voorziet.”

Nieuwbouw

Een pauzewoning kan een recreatiewoning (al dan niet op een vakantiepark) zijn, maar ook een bestaand gebouw of nieuwbouw. ,,Er zijn geen concrete locaties benoemd, we beginnen op 12 maart eigenlijk blanco”, zegt Meijering. ,,Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”

Om gebruik te kunnen maken van een pauzewoning gelden er wel een aantal spelregels en voorwaarden voor zowel de eigenaar van de ruimte als de tijdelijke bewoner(s). Zo is er voor een vakantiepark een maximumaantal op basis van de grootte van het park. Daarnaast is bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten in een pauzewoning niet toegestaan.

Probleem

Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis is blij met komst van de woningen: ,,Hiermee kunnen we de schrijnende gevallen bedienen. Daarnaast krijgen we op deze manier beter zicht op hoe groot het probleem echt is.”