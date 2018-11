Nunspeet trots op Europees kampioene Annemarie Worst

Video Annemarie Worst uit Nunspeet pakt Europese titel veldrijden

16:10 Annemarie Worst is Europees kampioene geworden bij de vrouwen in Rosmalen. In de slotronde reed de Nunspeetse weg bij Marianne Vos (tweede), Denise Betsema (derde) en wereldkampioene Sanne Cant. Eerder was Worst al wereldkampioene bij de beloften-vrouwen begin 2017. “Dat was natuurlijk ook geweldig. Maar het mooie van deze trui is dat ik deze kan dragen een jaar lang.”