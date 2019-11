Nunspeet verlaagt lasten afval en riool, maar gooit de ozb flink omhoog

‘Gezellige’ dronkenlap uit Hulshorst (51) kan zich aanranding niet voorstel­len

21 november Als hij een slok op heeft, is hij ‘heel gezellig’. En misschien ook wel wat aanrakerig, maar ‘alleen met bekenden’. Dus dat een jonge vrouw de 51-jarige Mark van E. uit Hulshorst beticht van aanranding in een kroeg in Nunspeet moet wel een vergissing zijn, zei hij donderdag in de Zutphense rechtbank.