Nunspeet verloor nooit zó veel mensen in een jaar tijd, ‘namen op de kisten om vergissingen te voorkomen’

Video Ernstige oproep voor feestdagen van burgemees­ter van Nunspeet: ‘Doe de kerkdienst alleen nog online’

23 december Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet maakt zich zorgen met het oog op de feestdagen. In zijn gemeente is het aantal coronabesmettingen in de afgelopen weken verdrievoudigd. Dat vertelt hij in een ernstige videotoespraak: ,,Er zijn veel te veel contactmomenten.”