Nunspeet vindt Onwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken 'risicovol' en doet niet mee

De provincie Gelderland wil met elf Veluwse gemeenten de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken opzetten. Doel is om verpauperde vakantieparken aan te pakken, permanente bewoning tegen te gaan en de parken weer om te vormen tot recreatiebedrijven. De nieuwe organisatie krijgt daar een budget van vier miljoen euro voor. Maar Nunspeet vindt het te 'risicovol', de andere tien gemeenten zijn akkoord.

,,Het college vindt het plan op dit moment onvoldoende voldragen", meldt de gemeente Nunspeet in een persbericht. ,,Ook is er geen breed politiek draagvlak hiervoor in de Nunspeetse gemeenteraad." Het college van burgemeester en wethouders wil eventuele deelname heroverwegen als het 'systeem van de ontwikkelingsmaatschappij' over twee jaar verder is uitgewerkt.

Risicovol

,,Het gemeentebestuur twijfelt of de overheid deze taak op deze wijze op zich moet nemen", stelt de gemeente verder. ,,Het proces van learning by doing, dat uitgangspunt is voor de bedachte constructie van de Ontwikkelingsmaatschappij, wordt op dit moment als risicovol gezien. Het stadium waarin de plannen nu verkeren, wordt dan ook te vroeg gevonden voor besluitvorming."

Nunspeet wil 'meer zaken helder en concreet' hebben en wil afspraken maken over bijvoorbeeld investeringen, resultaatverplichtingen en een 'meer uitgewerkte samenwerkingsagenda'.