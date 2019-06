Nunspeet wacht monsterklus: ‘aanleg tunnels van cruciaal belang voor toekomst dorp’

VIDEO Heel Nunspeet deelt mee in het succes van de Keiler

26 mei Met meer dan driehonderd sporters, ruim tweehonderd vrijwilligers en rond de tachtig sponsoren is de Nunspeetse Keilerdag uitgegroeid tot een van de grootste eendaagse evenementen op de Noord-Veluwe. ,,Een dag waar we allemaal trots op kunnen zijn’’, zegt wethouder sportzaken Mark van de Bunte. Hij rende en fietste zelf ook mee over het parcours, in de hoop met zijn team een Keiler-trofee in de wacht te slepen.