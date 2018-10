Nunspeet zet besluit over plan vakantieparken in de wacht

Vraagtekens

Project Vitale Vakantieparken is in 2014 op touw gezet door meerdere Veluwse gemeenten, waaronder Nunspeet, Ermelo en Harderwijk. Doel is om de bezem door de regionale recreatiesector te halen en permanente bewoning van vakantiehuizen te bestrijden.

Deze doelstellingen worden nog steeds onderschreven door de gemeente Nunspeet, stelt Meijering namens het college. ,,Maar in ons dorp is op dit moment simpelweg geen breed politiek draagvlak voor deelname aan de OVV. Er is twijfel of de overheid deze taak op deze wijze op zich moet nemen. Daarnaast is het principe van learning by doing, dat uitgangspunt is voor de OVV, in onze ogen te risicovol.''